Leon Goretzka wkrótce może opuścić szeregi Bayernu Monachium. Niemiecki pomocnik może wylądować na boiskach Premier League. Znalazł się bowiem na radarze Tottenhamu Hotspur - informuje Matteo Moretto.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Tottenham Hotspur podpytuje o Leona Goretzkę

Leon Goretzka reprezentuje barwy Bayernu Monachium od 2018 roku. Niemiecki pomocnik przeżywał wzloty i upadki na Allianz Arenie. Ostatnio sytuacja wychowanka VfL Bochum zdecydowanie się poprawiła, ale może to nie zawarzyć na jego przyszłości. 30-latek wkrótce może opuścić szeregi mistrza Niemiec, ponieważ wraz z końcem sezonie wygasa jego kontrakt.

Ostatnio media łączyły Leona Goretzkę z przeprowadzką do Atletico Madryt. Teraz pojawił się nowy chętny na pozyskanie Niemca. Pomocnik może wylądować na boiskach Premier League. Z informacji przekazanych przez Matteo Moretto dowiadujemy się, że zawodnik Bayernu Monachium znalazł się również w kręgu zainteresowań Tottenhamu Hotspur.

Londyński zespół skupił swoją uwagę na Leona Goretzkę. W ostatnich dniach Koguty złożyły zapytanie w sprawie niemieckiego pomocnika. Do transferu jeszcze daleka droga. Nie można również wykluczyć, że doświadczony zawodnik będzie kontynuował współpracę z Bayernem Monachium. Czas pokaże, gdzie w finalnie w przyszłym sezonie będziemy oglądać wychowanka VfL Bochum.

Leon Goretzka w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Bayernu Monachium. Niemiec zdołał strzelić jednego gola. Udało mu się wpisać na listę strzelców w rywalizacji ligowej przeciwko VfL Wolfsburg.