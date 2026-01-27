Goretzka obierze kurs na Hiszpanię? Może zakotwiczyć w Madrycie

Leon Goretzka może przenieść się z Bayernu Monachium do Atletico Madryt - podaje Ekrem Konur. Hiszpanie chcą wzmocnić linię pomocy po odejściu Conora Gallaghera.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Leon Goretzka

Atletico Madryt pracuje nad transferem Leona Goretzki

Leon Goretzka jest związany z Bayernem Monachium kontraktem tylko do 30 czerwca 2026 roku, co sprawia, że jego dalsza przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Jeśli rozmowy w sprawie przedłużenia umowy nie przyniosą porozumienia, 30-letni pomocnik może zmienić barwy klubowe. Niewykluczone, że odejdzie zimą za rozsądną kwotę albo latem na zasadzie wolnego transferu. Coraz częściej mówi się, że wychowanek VfL Bochum chciałby znów pełnić kluczową rolę w zespole, czego obecnie nie zawsze doświadcza w Monachium.

Jak informuje Ekrem Konur, realną opcją dla Goretzki może być Atletico Madryt. Stołeczny klub szuka wzmocnień środka pola po odejściu Conora Gallaghera do Tottenhamu Hotspur. 67-krotny reprezentant Niemiec uchodzi za bardzo atrakcyjną opcję dla Diego Simeone.

Argentyński szkoleniowiec jest gotów zagwarantować mu ważne miejsce w drużynie, na co piłkarz nie może w pełni liczyć w Bayernie prowadzonym przez Vincenta Kompany’ego. Atletico musiałoby jednak wyłożyć 20 milionów euro, by sprowadzić go już w styczniu.

Leon Goretzka występuje w barwach ekipy Die Roten od lipca 2018 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Arenę z Schalke 04 na podstawie wolnego transferu. Od tamtej pory rozegrał 292 spotkania, zdobył 47 bramek i zanotował 48 asyst. W swojej gablocie ma między innymi sześć tytułów mistrza Niemiec. Mierzący 189 centymetrów pomocnik jest aktualnie wyceniany przez specjalistyczny serwis „Transfermarkt” na około 15 milionów euro.