DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal, Fermin Lopez i Gavi

Fermin Lopez może przenieść się do Man United za 70 mln euro

Manchester United wrócił do zainteresowania piłkarzem FC Barcelony. W przeszłości media w Anglii i Hiszpanii rozpisywały się o potencjalnym transferze Fermina Lopeza. W wyścigu o środkowego pomocnika udział brały również kluby z Arabii Saudyjskiej oraz Chelsea i Arsenal. Ostatecznie oferty za wychowanka La Masii zostały odrzucone, ale Czerwone Diabły i tak próbują go pozyskać.

Dziennikarz katalońskiego Sportu uważa, że Manchester United przygotował 70 milionów euro za Fermina. Przedstawiciele klubu z Old Trafford cenią umiejętności 22-latka i widzą w nim duże wzmocnienie pierwszego zespołu. Co więcej, aby przekonać piłkarza do zmiany klubu, oferują mu niemal dwukrotnie większe wynagrodzenie niż te, które inkasuje w Barcelonie.

Na ten moment Duma Katalonii nie podjęła decyzji ws. Fermina. Niemniej jednak w biurach Barcelony rozpoczęła się dyskusja nad ewentualną sprzedażą. Warto wspomnieć, że mistrz Hiszpanii potrzebuje sprzedać kogoś z obecnych zawodników, aby bez problemu zarejestrować nowych graczy. Kwota w okolicach 70 milionów euro znacząco pomogłaby w rozwiązaniu problemów finansowych.

Rozstania z pomocnikiem nie wyobraża sobie Hansi Flick. Mimo że Fermin nie jest zawodnikiem wyjściowej jedenastki, to uważany jest przez trenera za ważną część składu. W ubiegłym sezonie rozegrał łącznie 46 spotkań, w których zdobył 8 goli i zaliczył 10 asyst.