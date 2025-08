Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Al-Nassr naciska na transfer Bruno Fernandesa

Bruno Fernandes ze względu na słaby sezon w wykonaniu Manchesteru United jest przymierzany do zmiany klubu. Reprezentant Portugalii cieszy się dużym zainteresowaniem, ale głównie wśród przedstawicieli Saudi Pro League. Ostatnio odrzucił jednak lukratywną propozycję kontraktu. Al-Hilal proponowało mu pięcioletnią umowę z rocznym wynagrodzeniem na poziomie 70 milionów euro.

Środkowy pomocnik odrzucił ich propozycję, choć przy okazji dużą gotówkę mógł zarobić Manchester United. Czerwone Diabły miały dostać za sprzedaż zawodnika 120 milionów euro. Nowe informacje ws. przyszłości piłkarza przekazał serwis A Bola.

Zdaniem portugalskiego dziennika Bruno Fernandes stał się celem transferowym Al-Nassr. Choć niedawno nie zgodził się przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej, to w przypadku tego klubu sytuacja może wyglądać inaczej. W drużynie występuje m.in. Cristiano Ronaldo i Joao Felix, czyli przyjaciele Fernandesa z reprezentacji. Co więcej, od nowego sezonu trenerem zespołu będzie Jorge Jesus, czyli były szkoleniowiec piłkarza, z którym pracował jeszcze w Sportingu CP.

Dodatkowo źródło przekonuje, że doszło już do pierwszych rozmów na linii Fernandes – Al-Nassr. Na ten moment nie wiadomo, czy osiągnięcie porozumienia będzie możliwe, ale sprawy toczą się w szybkim tempie. Niewykluczone, że Saudyjczycy w przyszłości zwrócą się także do Manchesteru United z zapytaniem o ewentualną kwotę transferu.