Man United szykuje wielki transfer. Gigant przygotowuje ofertę

Manchester United chce latem sprowadzić Adama Whartona z Crystal Palace. Według serwisu "TEAMtalk", klub z Old Trafford planuje wyłożyć ogromne pieniądze, by wygrać wyścig o pomocnika.

PressFocus Na zdjęciu: Michael Carrick

Adam Wharton w kręgu zainteresowań Manchesteru United

Manchester United zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Premier League. Jednak w 31. kolejce Czerwone Diabły tylko zremisowały z AFC Bournemouth (2:2). Czerwoną kartkę obejrzał Harry Maguire, który będzie musiał pauzować w kolejnym meczu z Leeds United po przerwie na kadrę.

W angielskim klubie przygotowują się do intensywnego letniego okna transferowego. Jak informuje „TEAMtalk”, jednym z absolutnych priorytetów klubu jest sprowadzenie Adam Wharton z Crystal Palace. Po zakończeniu sezonu z klubem ma pożegnać się Casemiro, co stworzy lukę wymagającą natychmiastowego uzupełnienia.

Według najnowszych informacji, Manchester United jest gotowy przeznaczyć na transfer Whartona od 50 do 60 milionów funtów. W klubie wierzą, że Anglik może stać się kluczową postacią zespołu. Co więcej, źródła sugerują, że sam zawodnik byłby skłonny wybrać Old Trafford. Poważne zainteresowanie Whartonem wykazuje także Liverpool, który jest gotów spełnić oczekiwania finansowe Crystal Palace.

22-latek rozgrywa bardzo solidny sezon. Wystąpił w 41 meczach i zanotował siedem asyst. Jego kontrakt z londyńskim klubem obowiązuje do czerwca 2029 roku. Dobra forma pomocnika została również doceniona przez Thomasa Tuchela. Wharton otrzymał powołanie na marcowe zgrupowanie reprezentacji Anglii i liczy na wyjazd na tegoroczne mistrzostwa świata.