Man United szykuje transferową bombę. Napastnik na radarze

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Dusan Vlahović łączony z Manchesterem United

Manchester United w letnim oknie transferowym znacząco wzmocnił linię ofensywną. Na Old Trafford trafili Benjamin Sesko z RB Lipsk, Bryan Mbeumo z Brentfordu oraz Matheus Cunha z Wolverhampton. Łączna kwota wydana na nowych zawodników wyniosła ponad 200 milionów euro. Mimo tak dużych inwestycji wyniki zespołu wciąż są dalekie od oczekiwań.

Czerwone Diabły zajmują odległe 14. miejsce w tabeli Premier League, a presja na menedżerze Rubenie Amorimie rośnie z każdym tygodniem. Bez wątpienia 20-krotni mistrzowie Anglii nadal odczuwają brak napastnika, który natychmiast przejąłby odpowiedzialność za zdobywanie bramek. Według informacji niemieckiego dziennika „Bild”, Manchester United rozważa złożenie oferty za Dusana Vlahovicia z Juventusu Turyn. Serbski snajper rozpoczął sezon w dobrej formie. Zdobył cztery bramki w sześciu spotkaniach.

Choć kontrakt 25-latka w Starej Damie obowiązuje do czerwca 2026 roku, klub z Old Trafford chce już w styczniu spróbować zabezpieczyć jego przyszłość, podpisując umowę przedwstępną. Problem w tym, że na horyzoncie pojawiła się poważna konkurencja. Bayern Monachium również szuka wzmocnień w ataku i ma Vlahovicia na swojej liście życzeń.

Sam zawodnik pozostaje otwarty na oba kierunki – zarówno transfer do Anglii, jak i do Niemiec. Ostateczna decyzja może zależeć od tego, który klub zaprezentuje bardziej atrakcyjny projekt sportowy i finansowy. Reprezentant Serbii jest wyceniany przez serwis Transfermarkt.de na 35 mln euro.