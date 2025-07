Manchester United szykuje ofertę. 30 mln za brazylijską gwiazdę

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United gotowy do złożenia oferty za gwiazdę Galatasaray

Manchester United wciąż jest zainteresowany pozyskaniem Gabriela Sary w letnim okienku transferowym. 26-letni Brazylijczyk, który w minionym sezonie strzelił 2 gole i zaliczył 10 asyst we wszystkich rozgrywkach, zwrócił uwagę angielskiego klubu. Według tureckiego „Aksam” Czerwone Diabły na transfer pomocnika Galatasaray zamierzają przeznaczyć 30 milionów euro. Są gotów złożyć ofertę w najbliższych tygodniach. Zawodnika jest łączony również z Aston Villą.

Transfer do Manchesteru byłby dla Sary szansą na sprawdzenie się na najwyższym poziomie. Gra w Premier League to kusząca perspektywa, a dołączenie do ekipy Rubena Amorima mogłoby mu pomóc w wywalczeniu powołania do reprezentacji Brazylii.

Piłkarz może grać jako środkowy lub ofensywny pomocnik. Do środka pola zespołu z Old Trafford mógłby wnieść swoją kreatywność i pomóc w kontrolowaniu sytuacji na boisku w tym obszarze. Sara byłby idealnym uzupełnieniem drużyny i wsparłby nie tylko linię pomocy, ale i ataku.

Manchester United zamierza podjąć negocjacje z tureckim gigantem. Klub chce uprzedzić konkurencję i zapewnić sobie usługi Sary. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość brazylijskiego pomocnika wyjaśni się w najbliższych tygodniach.

Zobacz także: Manchester United chce sprzedać napastnika. Walczą o niego trzy duże kluby