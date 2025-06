Man United chce brazylijskiego skrzydłowego. Padła możliwa kwota transferu

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Gabriel Sara na radarze Manchesteru United

Manchester United szykuje się na wyjątkowo intensywne letnie okno transferowe. Po możliwym odejściu Christiana Eriksena oraz wobec niejasnej przyszłości Casemiro, klub z Old Trafford coraz pilniej potrzebuje wzmocnień w drugiej linii. Priorytetem dla działaczy staje się sprowadzenie kreatywnego i wszechstronnego pomocnika, który wniesie jakość.

Jak informuje „Fotomac”, na liście życzeń Rubena Amorima jest Gabriel Sara, który świetnie spisywał się w minionym sezonie w barwach Galatasaray. Brazylijczyk latem ubiegłego roku opuścił Norwich City za 18 milionów euro. Transfer z Championship do tureckiej Super Ligi okazał się dla zawodnika ogromnym krokiem naprzód i szybko zaadaptował się do nowego otoczenia.

Choć zainteresowanie Czerwonych Diabłów jest na wczesnym etapie, to wkrótce kierownictwo ma usiąść do rozmów. Turecki gigant wycenia Brazylijczyka na kwotę 30 milionów euro. 25-latek zanotował 45 występów we wszystkich rozgrywkach, zdobył dwie bramki i dorzucił 10 asyst. Choć jego statystyki strzeleckie nie rzucają na kolana, eksperci chwalą byłego gracza Sao Paulo za zdolność do gry na różnych pozycjach w środku pola.