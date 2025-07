PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United w końcu sprzeda Garnacho?

Alejandro Garnacho znalazł się na celowniku trzech klubów Premier League. Skrzydłowym zainteresowanie wyraziły Aston Villa, Chelsea oraz Tottenham, o którym pisaliśmy jakiś czas temu. 21-latek nie znajduje się w planach Rubena Amorima, dlatego Manchester United chce sprzedać Argentyńczyka.

Zawodnik miał oferty od Napoli i Atletico Madryt, ale odrzucił je, ponieważ woli zostać w Anglii. Trener Aston Villi, Unai Emery chce wzmocnić ofensywę. Hiszpański szkoleniowiec chciałby pomóc Garnacho w odzyskaniu swojej najlepszej formy i wykorzystać jego potencjał. Również The Blues i Spurs monitorują sytuację młodego piłkarza.

Garnacho popadł w konflikt z Amorimem po tym jak Portugalczyk nie wystawił go w pierwszym składzie na finał Ligi Europy. Z tego powodu klub z Old Trafford chce go sprzedać. Skrzydłowy, który może grać także jako ofensywny pomocnik, obecnie trenuje w centrum treningowym Manchesteru, Carrington, ale został odsunięty od zespołu.

Dzięki sprzedaży 21-latka, United będzie mogło skupić się na sprowadzeniu nowych zawodników. Garnacho to piłkarz, który ma możliwość stać się wielką gwiazdą jeśli tylko będzie odpowiednio się rozwijał.

