Manchester United szykuje duży transfer. Gwiazdor wyraził chęć zmiany klubu

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United chce sprowadzić Angelo Stillera

Manchester United rozgląda się za nowym pomocnikiem, a jednym z głównych kandydatów jest Angelo Stiller. Pomocnik VfB Stuttgart od dłuższego czasu przyciąga uwagę europejskich gigantów. W przeszłości był łączony nawet z Realem Madryt. Czerwone Diabły także chciały go sprowadzić przed zamknięciem letniego okienka, ale ostatecznie transfer nie doszedł do skutku.

Dobra forma niemieckiego zawodnika w Bundeslidze sprawiła, że angielski zespół ponownie rozważa ściągnięcie wychowanka Bayernu Monachium. Klub z Old Trafford uważnie śledzi rozwój 24-latka i analizuje możliwość złożenia oferty w następnym letnim oknie transferowym.

Według dziennikarza Floriana Plettenberga zawodnik jest otwarty na zmianę otoczenia. Stuttgart może jednak zażądać za niego ponad 50 milionów euro. Stiller znalazł się też na liście życzeń Liverpoolu.

🚨🔴 Manchester United are still monitoring Angelo #Stiller, who is very open to a move next summer. #MUFC



Should #VfB buy out his release clause, they currently intend to demand more than €50 million for the 24-year-old midfielder as per @_dennisbayer.



One to watch for the… pic.twitter.com/oUDsehTgA3 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 22, 2025

Transfer do Premier League byłby dla pomocnika z pewnością dużym krokiem w karierze. Z kolei drużyna prowadzona przez Rubena Amorima zyskałaby solidnego defensywnego pomocnika. Ostateczna decyzja ma zapaść po zakończeniu obecnego sezonu.

