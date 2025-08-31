Angelo Stiller może wzmocnić Manchester United
Manchester United w minioną sobotę sięgnął po pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie. Podopieczni Rubena Amorima musieli jednak ostro się namęczyć w starciu przeciwko Burnley, ponieważ zapewnili sobie triumf po golu strzelonym w doliczonym czasie gry (3:2). Wydawało się, że kadra Czerwonych Diabłów jest już zamknięta. Na Old Trafford jednak planują kolejne ruchy transferowe.
Wiele się w ostatnim dniu okienka mówi o wyborze bramkarza przez Manchester United. Czerwone Diabły niespodziewanie bowiem złożyły ofertę za Emiliano Martineza. Argentyńczyk jednak może nie być ostatnim letnim wzmocnieniem Czerwonych Diabłów. Sacha Tavolieri poinformował, że wysłannicy z Old Trafford pojawili się w Niemczech. Negocjują bowiem sprowadzenie Angelo Stillera z VfB Stuttgart.
Mogliśmy być w zasadzie pewni, że reprezentant Niemiec nie zmieni otoczenia. Pomocnik był tego lata łączony z m.in. Realem Madryt. Ostatecznie jednak nikt się nie skusił na jego sprowadzenie. Aż do dziś. Czas pokaże, czy Manchester United ostatecznie pozyska gwiazdę z Mercedes-Benz Arena.
Angelo Stiller dotychczas rozegrał 85 spotkań w koszulce VfB Stuttgart. Reprezentant Niemiec może pochwalić się świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie pięć trafień, a także aż 18 asyst.