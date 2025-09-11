Real Madryt wkrótce może wzmocnić środek pola. Od dłuższego czasu łączony z przeprowadzką do klubu jest Angelo Stiller. Xabi Alonso w dalszym ciągu naciska na transfer Niemca - donosi "AS".

D. Canales Carvajal / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Angelo Stiller może wzmocnić Real Madryt

Real Madryt przebudował skład podczas letniego okienka transferowego. Wzmocnienia od razu poszły w parze z wynikami. Zespół prowadzony przez Xabiego Alonso notuje bardzo dobre wejście w nowy sezon. Królewscy po trzech kolejkach mają na koncie komplet zdobytych punktów. Warto zaznaczyć, że ich główny rywal – FC Barcelona – tuż przed przerwą reprezentacyjną zaliczyła wpadkę.

Z informacji przekazanych przez hiszpański „AS” dowiadujemy się, że temat Angelo Stillera w Realu Madryt jest wciąż żywy. Już tego lata zawodnik VfB Stuttgart mógł trafić na Estadio Santiago Bernabeu. Jak się okazuje, Królewscy nie zrezygnowali z Niemca. A przede wszystkim Xabi Alonso. Szkoleniowiec Królewskich naciska klub na sprowadzenie tego pomocnika.

Wiele na to wskazuje, że Real Madryt będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela, aby sprowadzić Angelo Stillera. Wspomniane źródło zaznacza, że wartość rynkowa Niemca może wzrosnąć do 50 milionów euro. Na dodatek Królewscy będą mieli poważną konkurencję. Bayern Monachium również rozważa sprowadzenie 24-latka.

Angelo Stiller w obecnym sezonie rozegrał cztery spotkania w koszulce VfB Stuttgart. Niemiecki pomocnik nie ma na koncie trafienia, ale udało mu się zaliczyć asystę. A miało ona miejsce w rywalizacji przeciwko Eintrachtowi Brunszwik w krajowym pucharze.