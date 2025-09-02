Manchester United rozgląda się za styczniowymi wzmocnieniami. Jak się okazuje, Czerwone Diabły wytypowały już główny cel. Na ich radarze znalazł się Romeo Lavia z Chelsea - donosi "The Independent".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Romeo Lavia celem Manchesteru United

Manchester United ma za sobą niezwykle intensywne letnie okienko transferowe. Czerwone Diabły latem pozyskały wiele gwiazd. Najciekawiej na papierze wygląda przyjście Bryana Mbeumo. Na Old Trafford jednak wciąż są spore problemy z wynikami. Podopieczni Rubena Amorima dopiero w minioną sobotę sięgnęli po pierwszy triumf w nowym sezonie (3:2 z Burnley).

Tymczasem Manchester United nie porzucił swoich planów i wciąż chce wzmocnić środek pola. Serwis „The Independent” zdradza, że władze z Old Trafford wytypowały już główny cel na styczniowe okienko transferowe. Jak się okazuje, w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Romeo Lavia z Chelsea.

Manchester United do ostatnich godzin letniego okienka walczył o transfer środkowego pomocnika. Najczęściej mówiło się Carlosie Balebie z Brighton & Hove Albion w kontekście przeprowadzki na Old Trafford. Finalnie do żadnego transferu nie doszło. Ruben Amorim musi stawiać w pomocy na Casemiro, który ewidentnie najlepsze lata sportowej kariery ma już za sobą.

Romeo Lavia tymczasem nie jest pierwszoplanowym zawodnikiem Chelsea. Reprezentant Belgii w obecnym sezonie Premier League jeszcze nie pojawił się na boisku. Bardzo możliwe, że pomocnik właśnie już w styczniu będzie szukał sobie nowego zespołu.