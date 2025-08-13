Manchester United zamierza latem dokonać wielkiego transferu. Ich celem jest Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion. Czerwone Diabły zamierzają zapłacić każdą kwotę za Kameruńczyka - podaje "TEAMtalk".

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United zapłaci każdą kwotę za Carlosa Balebę

Manchester United ma problemy ze sfinalizowaniem transferów w tegorocznym letnim okienku. Czerwone Diabły dotychczas dopięły tylko trzy poważne wzmocnienia – Benjamina Sesko, Bryana Mbeumo oraz Matheusa Cunhę. Wydawało się, że po tak kompromitującym sezonie, na Old Trafford odbędzie się gruntowna przebudowa kadry. Rzeczywistość jednak okazała się zupełnie inna.

Letnie okienko transferowe jeszcze nie dobiegło końca, więc Manchester United poszukuje kolejnych wzmocnień. Od dłuższego czasu mówi się, że ich głównym celem jest Carlos Baleba. Tymczasem w sprawie potencjalnych przenosin gwiazdy Brighton & Hove Albion na Old Trafford przekazuje „TEAMtalk”. Otóż Czerwone Diabły są gotowe podjąć właściwe kroki prowadzące do przeprowadzki.

Manchester United zamierza rozbić bank, aby pozyskać Carlosa Balebę. Wspomniane źródło zaznacza, że Czerwone Diabły są gotowe wydać każdą kwotę na transfer gwiazdy Brighton & Hove Albion. Na Old Trafford są nawet gotowi ponieść finansowe konsekwencje w przyszłości w związku z przeprowadzką kameruńskiego pomocnika.

Carlos Baleba w minionym sezonie rozegrał aż 40 spotkań w barwach Brighton & Hove Albion. Kameruńczyk może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem czterokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty.