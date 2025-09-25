Manchester United straci gwiazdę? Ligowy rywal chce go zatrzymać

Manchester United może stracić Jadona Sancho. Jak podaje NationalWorld, po sezonie Anglik może odejść z klubu wraz z wygasającym kontraktem.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Sancho może odejść z Manchesteru United

Jadon Sancho obecnie przebywa na wypożyczeniu w Aston Villi. Letnie okno transferowe w wykonaniu klubu z Birmigham było dość spokojne. Do drużyny trafiło pięciu nowych zawodników, z czego dwóch na zasadzie wypożyczenia. Wśród nich znalazł się zawodnik Manchesteru United.

Anglik ma za sobą trudne miesiące i po wypożyczeniu do Chelsea nie mógł liczyć na grę w zespole Rubena Amorima. W związku z tym przeniósł się do ekipy Unaia Emery’ego, aby spróbować odbudować swoją formę. Pomimo że rozegrał dotąd zaledwie 82 minuty w dwóch spotkaniach, hiszpański trener już myśli o dłuższej współpracy z piłkarzem.

Kontrakt Sancho z Czerwonymi Diabłami wygasa po zakończeniu sezonu, dlatego klub z Villa Park mógłby pozyskać go za darmo. Szósty zespół Premier League z poprzedniego sezonu nie rozpoczął udanie nowych rozgrywek. Dotychczas nie odnieśli jeszcze żadnego zwycięstwa i zdobyli zaledwie dwie bramki.

Mimo to Sancho pracuje na zaufanie sztabu szkoleniowego i zbiera dobre opinie. Aston Villa liczy na to, że 25-latek będzie dla nich wzmocnieniem. W poprzednim sezonie w barwach The Blues skrzydłowy wystąpił w 42 spotkaniach, w których strzelił pięć bramek i zanotował dziesięć asyst.

