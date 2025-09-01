Sancho odchodzi z Man United. Zagra z reprezentantem Polski

Manchester United oddał ponownie na wypożyczenie Jadona Sancho. Anglik przeniósł się do Aston Villi. W nowym klubie będzie dzielił szatnię z reprezentantem Polski.

Aston Villa ogłosiła wypożyczenie Jadona Sancho

Manchester United od ostatnich godzin letniego okna transferowego próbował pozbyć się Jadona Sancho. Reprezentant Anglii od dawna nie był uwzględniany w planach Rubena Amorima. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Chelsea, która zapłaciła karę, aby uniknąć wykupu skrzydłowego. Ostatecznie 25-latek zmienił klub, ale pozostał w Premier League.

W poniedziałek (1 września) w późnych godzinach wieczornych Aston Villa ogłosiła, że Sancho podpisał kontrakt z klubem. Wypożyczenie na Villa Park potrwa do końca sezonu. The Villans będą płacić 80% wynagrodzenia, które zawodnik zarabia na mocy umowy z Man United. Warto wspomnieć, że w nowym zespole będzie miał okazję dzielić szatnię z reprezentantem Polski. Zawodnikiem klubu z Birmingham jest Matty Cash.

Sancho podczas pobytu w Chelsea pokazał się z dobrej strony, dokładając cegiełkę do triumfu w Lidze Konferencji. Łącznie w barwach The Blues rozegrał 41 spotkań, w których zdobył 5 goli i zanotował 10 asyst.

Aston Villa miała dość spokojne okno transferowe. Do zespołu Unaia Emery’ego trafili tacy gracze jak: Evann Guessand, Victor Lindelof i Marco Bizot. Z kolei z klubem pożegnali się m.in. Jacob Ramsey, Marco Asensio i Leon Bailey.