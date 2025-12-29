Manchester United rzuca wyzwanie Realowi. Wielki talent za 60 mln euro

18:54, 29. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  The Athletic

Manchester United ustawił się w kolejce po utalentowanego piłkarza. Ich celem będzie Kees Smit, o którego zabiega także Real Madryt. Holender ma kosztować 60 mln euro - podaje The Athletic.

Ruben Amorim
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kees Smit przebiera w ofertach. Man United dołączył do wyścigu

Manchester United ma duże plany transferowe w kontekście nadchodzących miesięcy. Nie jest tajemnicą, że Ruben Amorim szuka nowego pomocnika, który zwiększy głębie składu oraz wzmocni pierwszy zespół. Do tej pory najwięcej pisało się o zawodnikach z Premier League. W gronie kandydatów przewijali się Carlos Baleba, Adam Wharton i Elliot Anderson.

Z informacji The Athletic wynika, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się jeszcze jeden piłkarz. Na listę życzeń trafił Kees Smit, czyli jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. O 19-latku zrobiło się głośno latem bieżącego roku.

Po jego występie na młodzieżowych Mistrzostwach Europy zainteresowały się nim topowe kluby. Faworytem do pozyskania Smita wydaje się Real Madryt. Królewscy widzą w nim nowego Toniego Kroosa i są w stanie zapłacić aż 60 milionów euro. Manchester United chce pokrzyżować plany Los Blancos i ustawili się w kolejce po młodego pomocnika.

Oprócz Man United i Realu holenderski piłkarz przykuł także uwagę m.in. Barcelony, Newcastle United czy Borussii Dortmund. Kees Smit aktualnie występuje w rodzimej lidze, gdzie zakłada koszulkę AZ Alkmaar. W obecnym zespole rozegrał 58 meczów i strzelił 4 gole.

POLECAMY TAKŻE

Rúben Amorim
Manchester United otrzymał oficjalną ofertę za napastnika
Scott McTominay
McTominay rozchwytywany przez gigantów. Może wrócić do Premier League
Thomas Frank
Tottenham planuje wielki transfer. Jest faworytem do pozyskania gwiazdy