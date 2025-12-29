Manchester United rzuca wyzwanie Realowi. Wielki talent za 60 mln euro

Manchester United ustawił się w kolejce po utalentowanego piłkarza. Ich celem będzie Kees Smit, o którego zabiega także Real Madryt. Holender ma kosztować 60 mln euro - podaje The Athletic.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kees Smit przebiera w ofertach. Man United dołączył do wyścigu

Manchester United ma duże plany transferowe w kontekście nadchodzących miesięcy. Nie jest tajemnicą, że Ruben Amorim szuka nowego pomocnika, który zwiększy głębie składu oraz wzmocni pierwszy zespół. Do tej pory najwięcej pisało się o zawodnikach z Premier League. W gronie kandydatów przewijali się Carlos Baleba, Adam Wharton i Elliot Anderson.

Z informacji The Athletic wynika, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się jeszcze jeden piłkarz. Na listę życzeń trafił Kees Smit, czyli jeden z najbardziej utalentowanych zawodników młodego pokolenia. O 19-latku zrobiło się głośno latem bieżącego roku.

Po jego występie na młodzieżowych Mistrzostwach Europy zainteresowały się nim topowe kluby. Faworytem do pozyskania Smita wydaje się Real Madryt. Królewscy widzą w nim nowego Toniego Kroosa i są w stanie zapłacić aż 60 milionów euro. Manchester United chce pokrzyżować plany Los Blancos i ustawili się w kolejce po młodego pomocnika.

Oprócz Man United i Realu holenderski piłkarz przykuł także uwagę m.in. Barcelony, Newcastle United czy Borussii Dortmund. Kees Smit aktualnie występuje w rodzimej lidze, gdzie zakłada koszulkę AZ Alkmaar. W obecnym zespole rozegrał 58 meczów i strzelił 4 gole.