Man United rusza po obrońcę. Wielki talent przyciągnął uwagę giganta

Manchester United planuje latem wzmocnić linię defensywną. Z informacji portalu "TEAMtalk" wynika, że Taras Mykhavko z Dynama Kijów trafił na listę życzeń angielskiego giganta.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Taras Mykhavko na radarze Manchesteru United i Chelsea

Manchester United po 29. kolejkach zajmuje trzecie miejsce w tabeli Premier League. Celem postawionym przed trenerem Michaelem Carrickiem jest awans do Ligi Mistrzów. Walka o czołowe miejsca zapowiada się niezwykle zacięcie w Anglii. Na początku marca Czerwone Diabły niespodziewanie przegrały z Newcastle United (1:2). Była to pierwsza porażka w lidze w trakcie kadencji angielskiego menedżera, który pracuje nad tym, by na dłużej związać swoją przyszłość z Old Trafford.

Władze klubu planują już wzmocnienia na kolejne miesiące. Podczas letniego okna transferowego Manchester United zamierza pozyskać środkowego obrońcę. Według informacji portalu „TEAMtalk” na radarze skautów Czerwonych Diabłów znalazł się Taras Mykhavko z Dynama Kijów.

20-letni defensor w ostatnich miesiącach zrobił ogromny postęp. Jego rozwój jest uważnie monitorowany również przez Chelsea, która także analizuje możliwość transferu w przyszłości. Na początku tego roku Mykhavko przedłużył kontrakt z aktualnym mistrzem Ukrainy do 2030 roku. W listopadzie 20-latek zadebiutował również w seniorskiej reprezentacji swojego kraju.

Jeśli zainteresowanie utrzyma się na obecnym poziomie, Mykhavko może wkrótce dołączyć do rosnącej grupy ukraińskich piłkarzy, którzy po udanych występach w ojczyźnie przenieśli się do Premier League. W trwającym sezonie młody stoper rozegrał łącznie 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach i zdobył trzy bramki.