Man United rozważa transfer z Serie A. Gigant szykuje ofertę

Manchester United uważnie śledzi sytuację Denzela Dumfriesa z Interu Mediolan - informuje "TEAMtalk". Zimowy transfer Holendra jest jednak wykluczony ze względu na poważną kontuzję.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Denzel Dumfries na radarze Manchesteru United

Manchester United pozostaje jednym z trzech klubów Premier League, które nadal wykazują zainteresowanie bocznym obrońcą Interu Mediolan, Denzelem Dumfriesem. 29-letni reprezentant Holandii w tym tygodniu przeszedł operację stawu skokowego, która wykluczy go z gry na około trzy miesiące.

Angielskie ekipy uważnie monitorują sytuację wahadłowego, a w ostatnim czasie zwrócono się do Interu z prośbą o szczegółowe informacje dotyczące przebiegu rehabilitacji oraz planowanego terminu jego powrotu na boisko.

Wszystko wskazuje na to, że ewentualne rozmowy transferowe zostały przesunięte na letnie okno transferowe. Oprócz Manchesteru United, zainteresowanie Dumfriesem potwierdziły również Newcastle United oraz Aston Villa. Każdy z tych klubów zamierza dokładnie obserwować jego występy wiosną, gdy tylko Holender wróci do pełnej dyspozycji.

Atutami Dumfriesa pozostają jego znakomite warunki fizyczne, dynamika oraz bogate doświadczenie zdobyte zarówno w Serie A, jak i w europejskich pucharach. Obrońca ma ważny kontrakt z Interem do czerwca 2028 roku. W obecnym sezonie rozegrał 15 spotkań, w których zdobył trzy bramki.

Co ważne, Inter nie zamyka się całkowicie na sprzedaż zawodnika. Jeśli w najbliższych miesiącach pojawi się konkretna i finansowo atrakcyjna oferta, klub z Mediolanu będzie gotów ją poważnie rozważyć. Dumfries trafił do włoskiego giganta w 2021 roku z PSV Eindhoven za blisko 15 milionów euro.