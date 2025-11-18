Man United rozważa transfer pomocnika. To były zawodnik Chelsea

07:36, 18. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  CaughtOffside

Manchester United przyspiesza rozmowy w sprawie Conora Gallaghera z Atletico Madryt. Według "CaughtOffside", agent angielskiego pomocnika przeprowadził rozmowy z przedstawicielami klubu.

Ruben Amorim
Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Conor Gallagher przymierzany do Manchesteru United

Manchester United zanotował słaby początek sezonu Premier League, jednak z każdym tygodniem forma zespołu Rubena Amorima wyraźnie rośnie. Czerwone Diabły pozostają niepokonane od pięciu spotkań i zajmują obecnie siódme miejsce w tabeli. Mimo poprawy wyników portugalski menedżer podkreśla, że drużyna potrzebuje wzmocnień na drugą część sezonu – szczególnie w środku pola.

Jak informuje „CaughtOffside”, Manchester United poważnie rozważa zimowy transfer Conora Gallaghera, obecnie zawodnika Atletico Madryt. Zainteresowanie 25-letnim pomocnikiem nie jest nowe, gdyż klub z Old Trafford pytał o jego sytuację już latem. W trwającym sezonie Anglik strzelił dwa gole w 16 meczach.

Według najnowszych informacji, agent Gallaghera miał już przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami Manchesteru United. Źródło portalu twierdzi, że Czerwone Diabły są bardzo zainteresowane byłym piłkarzem Chelsea. Sam zawodnik jest otwarty na przenosiny do Manchesteru i entuzjastycznie podchodzi do wizji współpracy z Rubenem Amorimem.

Pomocnik słynie z ogromnej intensywności, dyscypliny taktycznej oraz umiejętności zdobywania bramek z drugiej linii. Obecnie jedynym realnym zagrożeniem strzeleckim ze środka pola pozostaje Bruno Fernandes. Wcześniej Gallagher reprezentował w Premier League barwy Chelsea, Crystal Palace oraz West Bromwich Albion. Wiele wskazuje na to, że już w styczniu piłkarz może wrócić na angielskie boiska.

