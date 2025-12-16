Man United rozważa transfer pomocnika. Prosto z Ligue 1

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Mamadou Sangare przymierzany do Manchesteru United

Manchester United w tym sezonie nie gra w europejskich pucharach, co pozwala drużynie Rubena Amorima w pełni skupić się na rywalizacji w Premier League. Po 16. kolejce Czerwone Diabły zajmują 6. miejsce w tabeli, a głównym celem jest awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów.

W kręgu zainteresowań 20-krotnych mistrzów Anglii znalazł się środkowy pomocnik RC Lens i reprezentant Mali, Mamadou Sangare. Jak donosi „TEAMtalk”, 23-latek jest jednym z priorytetów transferowych podczas zimowego okna. Na Old Trafford planują wzmocnić środek pola.

Sangare dołączył do Lens w sierpniu 2025 roku i podpisał kontrakt obowiązujący do czerwca 2030 roku. Pomimo krótkiego pobytu we Francji, 23-latek zdążył przykuć uwagę skautów w całej Europie, wyróżniając się swoją wszechstronnością. W obecnym sezonie uzbierał już 21 występów. W sowim dorobku ma także jedno trafienie i jedną asystę.

Klub śledzi takich zawodników, jak Adam Wharton, Elliot Anderson czy Carlo Baleba. Sangare wyróżnia się zarówno cechami fizycznymi, jak i technicznymi, które idealnie odpowiadają wymaganiom angielskiej ligi. 23-latek został również powołany do kadry Mali na Puchar Narodów Afryki, co dodatkowo może zwiększyć jego wartość rynkową. Lens sprowadził Sangare z Rapidu Wiedeń za osiem milionów euro.