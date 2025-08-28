Man United rozważa sprzedaż pomocnika. Pięć klubów chce zawodnika

Manchester United może rozważyć oferty za Kobbiego Mainoo, który nie ma pewnego miejsca w składzie na Old Trafford. Według "The Athletic", aż pięć klubów śledzi sytuację angielskiego pomocnika.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Kobbie Mainoo rozchwytywany. Pięć klubów monitoruje pomocnika

Manchester United znajduje się w sporym kryzysie na początku sezonu. Czerwone Diabły przegrały w hicie z Arsenalem (0:1) i sensacyjnie zremisowały z Fulham (1:1). Spotkanie z czwartoligowym Grimsby Town w 1/32 finału Pucharu Ligi Angielskiej miało być okazją do poprawy nastrojów, lecz drużyna odpadła po serii rzutów karnych. Władze klubu rozważają coraz śmielej zmiany na stanowisku portugalskiego menedżera.

W cieniu tych problemów przyszłość Kobbiego Mainoo w tym sezonie pozostaje niepewna. 20-letni pomocnik w Premier League nie znalazł jeszcze miejsca w wyjściowym składzie, a w meczu pucharowym rozegrał pełne spotkanie, notując asystę przy golu Bryana Mbeumo.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Według informacji portalu „The Athletic,” Manchester United wcześniej wyceniał Mainoo na 70 milionów funtów, co zniechęciło m.in. Chelsea do sfinalizowania transferu w styczniu. Obecnie klub za młodego zawodnika oczekuje około 45 milionów funtów.

Sam Mainoo podobno skłania się ku transferowi za granicę, jeśli opuści Old Trafford. Zainteresowanie jego usługami wyrażają m.in. Bayern Monachium, SSC Napoli, Real Madryt, Atletico Madryt oraz Bayer Leverkusen.

Warto podkreślić, że Manchester United może również rozważyć opcję rocznego wypożyczenie dla pomocnika. Wychowanek ma ważny kontrakt do czerwca 2027 roku. Łącznie w zespole 20-krotnych mistrzów Anglii rozegrał 73 mecze, w których zdobył siedem bramek.