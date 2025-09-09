Manchester United rozważa duży transfer. Chodzi o gwiazdę ligowego rywala

07:48, 9. września 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Football Insider

Manchester United chce pozyskać nowego pomocnika. Jak donosi Football Insider, Czerwone Diabły chcą wzmocnić środek pola drużyny prowadzonej przez Rubena Amorima.

Ruben Amorim
Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United rozważa transfer pomocnika Nottingham Forest

Manchester United rozważa transfer Elliota Andersona. Pomocnik Nottingham Forest ma być idealnym wzmocnieniem środka pola zespołu prowadzonego przez Rubena Amorima. W ostatnich dniach młody zawodnik zadebiutował w reprezentacji Anglii w spotkaniu eliminacji do Mistrzostw Świata 2026 z Andorą. 22-latek pokazał się z dobrej strony i rozegrał pełne 90 minut.

Czerwone Diabły poszukują wszechstronnego i pewnego piłkarza, który mógłby rozwiązać część problemów w grze w linii pomocy. Klub z Old Trafford może złożyć ofertę już w styczniu podczas zimowego okna transferowego.

Anderson ma jednak ważny kontrakt do 2029 roku, a Nottingham chce zatrzymać swoją gwiazdę, szczególnie że latem z zespołu odszedł Anthony Elanga. Manchester United będzie musiał więc przedstawić atrakcyjną ofertę, żeby przekonać swojego ligowego rywala do sprzedaży pomocnika.

W trakcie letniego okienka rozważano sprowadzenie Mortena Hjulmanda czy Adama Whartona, który w ostatnim czasie znalazł się na radarze Realu Madryt. Z kolei Brighton zablokowało odejście Carlosa Baleby, który także znajdował się na liście życzeń angielskiego giganta. Teoretycznie Anderson ma być bardziej dostępną opcją.

