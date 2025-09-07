Yamal przekonał gwiazdę. Barcelona planuje wielki transfer

Barcelona szuka nowego środkowego obrońcy. Według serwisu El Nacional gwiazda Premier League chce dołączyć do klubu, w którym błyszczy Lamine Yamal.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Barcelona chce ściągnąć gwiazdę Premier League

FC Barcelona już myśli o potencjalnych transferach na kolejne okienka. Po odejściu Inigo Martineza do Al-Nassr klub rozgląda się za nowym liderem defensywy. Jednym z nazwisk, które w ostatnim czasie pojawiło się na radarze Blaugrany jest Marc Guehi. Angielski stoper był bliski transferu do Liverpoolu, ale ostatecznie został w Crystal Palace.

Według doniesień 25-latek nie zamierza przedłużać kontraktu obowiązującego do 2026 roku. Na tej sytuacji może skorzystać Duma Katalonii, która rozważa sprowadzenie nowego środkowego obrońcy. Reprezentant Anglii to wciąż młody, ale już doświadczony zawodnik, który mógłby wzmocnić ekipę Hansiego Flicka.

Guehi jest obserwowany także przez Real Madryt. Natomiast jak sugeruje „El Nacional” sam piłkarz woli Barcelonę. Anglik chciałby dzielić szatnię z Laminem Yamalem. Z kolei gra pod wodzą niemieckiego szkoleniowca to także możliwość pokazania się w systemie preferującym wysoką linię obrony.

Crystal Palace znajduje się w trudnej sytuacji, ponieważ może stracić swoją gwiazdę za darmo po wygaśnięciu umowy. Blaugrana zamierza wyprzedzić rywali. Hiszpański gigant jest gotów zaoferować defensorowi Orłów ważną rolę w drużynie.

W minionym sezonie kapitan zespołu Premier League rozegrał 44 spotkania, w których strzelił trzy bramki i zanotował dwie asysty. Portal „Transfermarkt” wycenia Guehiego na 45 milionów euro.

Zobacz także: Barcelona długo się nie zastanawiała. Następca Lewandowskiego wybrany