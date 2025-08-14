Manchester United ma świadomość, że może mieć trudności z pozyskaniem Carlosa Baleby. Czerwone Diabły wytypowały już alternatywę dla Kameruńczyka. Na ich radarze znalazł się Morten Hjulmand ze Sportingu Lizbona - podaje "The Sun".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Morten Hjulmand łączony z Manchesterem United

Manchester United już w niedzielę rozpocznie nowy sezon Premier League. Tego dnia podopieczni Rubena Amorima zmierzą się z Arsenalem. Władze z Old Trafford jeszcze nie skupiają się w pełni na nadchodzącym spotkaniu. Ich celem jest bowiem wzmocnienie składu. Obecnie głównym celem transferowym Czerwonych Diabłów jest Carlos Baleba z Brighton & Hove Albion.

Tymczasem dowiadujemy się, że transfer Kameruńczyka nie będzie wcale taki prosty do zrealizowania. Manchester United ma świadomość trudności i już wytypował alternatywę dla pomocnika Mew. Serwis „The Sun” zdradził, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Morten Hjulmand. Duńczyk obecnie jest związany ze Sportingiem Lizbona.

Transfer Carlosa Baleby byłby bardzo kosztowny dla Manchesteru United. Mówi się, że Brighton & Hove Albion wycenia swoją gwiazdę na co najmniej 100 milionów euro. Tymczasem wspomniane źródło dodaje, że również przyjście Morten Hjulmanda nie będzie promocyjne. Czerwone Diabły będą musiały zapłacić 50 milionów euro.

Reprezentant Danii jest niewątpliwie jedną z największych gwiazd Sportingu Lizbona. Pomocnik dotychczas rozegrał 98 spotkań w barwach portugalskiego zespołu. W tym czasie udało mu się zgromadzić na koncie osiem trafień, a także sześć asyst.