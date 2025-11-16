Manchester United za wszelką cenę chce wzmocnić środek pola. Jak się okazuje, wytypowano już priorytet na styczeń. Czerwone Diabły chcą pozyskać Elliota Andersona z Nottingham Forest - donosi "Mirror".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Elliot Anderson zimowym celem Manchesteru United

Manchester United od miesięcy rozgląda się za nowym pomocnikiem. W letnim okienku transferowym nie udało się pozyskać nowego gracza na tę pozycję. Czerwone Diabły jak najszybciej chcą mieć gracza do środka pola, aby zwiększyć rywalizację w składzie. Na dodatek lada moment Old Trafford ma opuścić Kobbie Mainoo. Anglik jest bliski przeprowadzki do SSC Napoli.

W kręgu zainteresowań Manchesteru United znajduje się wielu zawodników. Najczęściej w mediach mówiło się o Carlosie Balebie z Brighton & Hove Albion. Jak się jednak okazuje, Czerwone Diabły wytypowały inny zimowy cel transferowy. „Mirror” przekazuje, że priorytetem zespołu z Old Trafford stał się Elliot Anderson, który na co dzień reprezentuje barwy Nottingham Forest.

Wspomniane źródło potwierdza, że Manchester United ma na oku wielu pomocników. Jednak obecnie ich uwaga jest skupiona na angielskim pomocniku. Warto zaznaczyć, że zawodnik z City Ground jest jednym z najlepszych graczy na swojej pozycji w całej Premier League. Czerwone Diabły zatem będą musiały sięgnąć głęboko do portfela, aby dopiąć ten transfer.

Elliot Anderson w obecnym sezonie rozegrał 14 spotkań w koszulce Nottingham Forest. Anglik ma na koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 45 milionów euro.