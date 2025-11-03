Kobbie Mainoo dostał ofertę z wielkiego klubu. Szykuje się głośny transfer

Kobbie Mainoo w styczniu może rozważyć odejście z Manchesteru United. Jak podaje "The Mirror", SSC Napoli jest gotowe pokryć pełną pensję zawodnika, by przekonać do wypożyczenia Anglika.

Napoli chce sprowadzić Kobbiego Mainoo

Kobbie Mainoo jest wychowankiem Manchesteru United, dla którego rozegrał już 80 meczów i strzelił siedem goli. W obecnym sezonie jego rola w zespole Rubena Amorima znacznie zmalała. Anglik wyszedł w podstawowym składzie jedynie w meczu Pucharu Ligi Angielskiej z Grimsby Town i spędza większość czasu na ławce rezerwowych. We wszystkich rozgrywkach wystąpił dotychczas w zaledwie ośmiu spotkaniach, spędzając na boisku 228 minut.

Brak regularnej gry może negatywnie wpłynąć na jego szanse na powołanie do reprezentacji Anglii na mistrzostwa świata 2026, dlatego 20-latek poważnie rozważa zmianę otoczenia. Według informacji dziennika „The Mirror”, SSC Napoli planuje złożyć Manchesterowi United propozycję wypożyczenia z pełnym pokryciem pensji zawodnika.

Prezydent klubu, Aurelio De Laurentiis, jest zdeterminowany, by przekonać Czerwone Diabły do transferu. Mainoo mógłby znacząco wzmocnić włoski zespół w drugiej części sezonu. Napoli jest liderem Serie A, ale blisko za plecami czają się zawodnicy Interu, Milanu i Romy.

Co ciekawe, włoski gigant konsultował transfer 20-latka z Kevinem De Bruyne i Scottem McTominayem, którzy wysoko ocenili potencjał ofensywnego pomocnika. Mainoo posiada ważny kontrakt na Old Trafford do czerwca 2027 roku. Piłkarz urodzony w Stockport w kadrze narodowej rozegrał 10 meczów, a od września 2024 roku nie otrzymuje powołań.