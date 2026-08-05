Liverpool szykuje kolejny hit. To gwiazda rywala z Premier League

12:24, 5. sierpnia 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Ekrem Konur

Liverpool ma za sobą niezwykle przeciętny sezon i chce uniknąć powtórki. W tym celu The Reds planują wzmocnić atak. Na ich celowniku znalazł się napastnik z Premier League, o czym informuje Ekrem Konur.

Piłkarze Liverpoolu
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fot. ANP Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Liverpool rusza po napastnika

Liverpool w trwającym okienku sprawdził dwóch zawodników – szeregi ekipy z Anfield Road zasilili Jérémy Jacquet i Víctor Muñoz. Jednak wszystko wskazuje na to, że to nie koniec wzmocnić. The Reds chcą pozyskać kolejnego ofensywnego zawodnika.

Dwudziestokrotni mistrzowie Anglii analizują możliwość transferu piłkarza z Premier League. Ekrem Konur przekonuje, że jeszcze przed startem sezonu klubowe barwy może zmienić Nick Woltemade.

Napastnik zamienił Stuttgart na Newcastle w sierpniu ubiegłego roku za 75 milionów euro. W koszulce Srok reprezentant Niemiec rozegrał 51 spotkań, strzelił 11 goli i zanotował pięć asyst.

Od dłuższego czasu angielskie media sugerują, że 24-latek zapisze kolejny klub w swoim CV, jednak pozostanie w Anglii. To właśnie Liverpool jest wymieniany w gronie ekip, które mają największe szanse na sprowadzenie snajpera.

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