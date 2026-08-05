Chelsea wreszcie sprzeda defensora? Jest zainteresowany

Axel Disasi znajduje się na wylocie z Chelsea. Jak poinformował dziennikarz Ekrem Konur, zainteresowanie francuskim stoperem wykazuje Crystal Palace.

Action Plus Sports / Alamy Na zdjęciu: Axel Disasi

Axel Disasi na celowniku Crystal Palace

Axel Disasi nie znajduje się w planach nowego szkoleniowca Chelsea – Xabiego Alonso. Hiszpański trener stawia na innych środkowych obrońców, dlatego 28-letni Francuz musi poszukać sobie nowego klubu. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony defensor opuści Stamford Bridge jeszcze podczas trwającego letniego okna transferowego.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Disasi może pozostać w Premier League, ponieważ znajduje się na szczycie listy życzeń Crystal Palace. Taki transfer oznaczałby, że piłkarz nie musiałby opuszczać Londynu.

Władze Orłów rozpoczęły już rozmowy z Chelsea, które mają szansę zakończyć się porozumieniem. Klub ze Stamford Bridge preferuje definitywną sprzedaż po wcześniejszych wypożyczeniach zawodnika do West Hamu United oraz Aston Villi.

Mierzący 191 centymetrów stoper trafił do zespołu The Blues w 2023 roku z AS Monaco za około 45 milionów euro. Disasi w barwach ekipy Niebieskich rozegrał dotychczas 61 spotkań, zdobywając pięć bramek i notując dwie asysty. Według serwisu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi mniej więcej 15 milionów euro.