Manchester United bierze gwiazdę ligowego rywala. Padnie rekord

Manchester United niebawem sfinalizuje drugi letni transfer. Blisko dołączenia do zespołu jest Bryan Mbeumo. Brentford otrzyma za swoją gwiazdę aż 70 milionów euro - informuje Alex Crook.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Bryan Mbeumo dołączy do Man Utd w zamian za ok. 70 mln eruo

Manchester United po fatalnym sezonie w Premier League, gdzie zajął dopiero 15. miejsce w tabeli, zaplanował zmiany w kadrze pierwszego zespołu. Jakiś czas temu ogłoszono transfer Matheusa Cunhi. Za Brazylijczyka z Wolverhampton zapłacono ponad 70 milionów euro. W najbliższym czasie Czerwone Diabły powinny dopiąć kolejną transakcję wewnątrz ligi.

Od dawna wiadomo, że na liście życzeń Manchesteru United widniał Bryan Mbeumo. Kameruńczyk ma za sobą świetny sezon, w którym zdobył 20 goli i 8 asyst w 38 meczach. Oprócz klubu z Old Trafford jego usługami interesował się m.in. Liverpool i Tottenham.

Wszystko wskazuje jednak na to, że walkę o piłkarza na rynku transferowym wygrał Manchester United. Z informacji, które przekazał Alex Crook wynika, że 20-krotni mistrzowie Anglii są bliscy finalizacji transferu. Kwota ma sięgnąć ok. 70 milionów euro.

Jeśli przewidywania dotyczące sumy transakcji okażą się prawdą, to Brentford pobije rekord transferowy. Jak na razie najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii klubu jest Ivan Toney. Anglik latem zeszłego roku odszedł do saudyjskiego Al-Ahli za ok. 40 milionów euro.

Dziennikarz dodał również, że Mbeumo uzgodnił już warunki kontraktu. Aktualnie potrzebna jest jeszcze zgoda na przejście badań medycznych. Po nich reprezentant Kamerunu złoży podpis pod umową i dołączy do zespołu przed startem okresu przygotowawczego.