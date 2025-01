Man United pozyska byłą gwiazdę Premier League? Obecnie gra w Arabii Saudyjskiej

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ivan Toney na celowniku Manchesteru United

Manchester United może rozważyć sprowadzenie Ivana Toney’a z powrotem do Premier League. Czerwone Diabły chcą wzmocnić swoją ofensywę.

28-latek zdobył reputację jednego z najskuteczniejszych napastników w Anglii, pomagając Brentfordowi awansować do najwyższej klasy rozgrywkowej po raz pierwszy w historii klubu. W sezonie 2022/2023 zdobył 20 goli w 33 meczach Premier League. Szefowie Manchesteru United byli zainteresowani pozyskaniem Toney’a w letnim okienku transferowym. Jednak według doniesień poprzedni menadżer klubu, Erik ten Hag zablokował ten transfer, uznając, że Anglik nie pasuje do jego systemu.

W ten sposób do zespołu dołączył Joshua Zirkzee z Bologny, a Toney niespodziewanie trafił do Arabii Saudyjskiej, a konkretnie do Al-Ahli. Mimo to klub wciąż poszukuje nowej dziewiątki, ponieważ Holender nie spełnia oczekiwań. Do transferu miałoby jednak dojść dopiero latem.

Al-Ahli zapłaciło za Toney’a 50 milionów euro. Nie wiadomo jednak, ile saudyjski klub zażądałby za jego sprzedaż. Kontrakt angielskiego napastnika obowiązuje do 2028 roku. W bieżącym sezonie 28-latek wystąpił w 19 spotkaniach, w których strzelił dziewięć bramek oraz zaliczył trzy asysty.

Obecnie zespół dowodzony przez Rubena Amorima zajmuje dopiero 13. pozycję w Premier League.

