Man United podjął decyzję ws. gwiazdora. W drodze nowy kontrakt

PressFocus Na zdjęciu: Michael Carrick

Harry Maguire bliski przedłużenia kontraktu

Manchester United planuje nie tylko utrzymać obecnych liderów, ale także wzmocnić skład w letnim oknie transferowym. Jednym z kluczowych elementów strategii jest zatrzymanie w klubie Harry’ego Maguire’a. Obrońca, którego obecny kontrakt zbliża się ku końcowi, jest nie tylko fundamentem defensywy, ale także filarem szatni Czerwonych Diabłów.

Według doniesień „Sky Sports”, kierownictwo klubu prowadzi rozmowy kontraktowe z 33-latkiem. Pomimo tego, że Anglik ma już 33 lata, klub wciąż docenia jego doświadczenie, przywództwo i przygotowanie fizyczne. Maguire w ostatnich miesiącach wyraźnie poprawił swoją formę, co umocniło jego pozycję w składzie. Manchester United widzi w nim także mentora dla młodszych zawodników.

– Jest niemal pewne, że dojdzie do porozumienia, choć czas pokaże, czy obie strony zdążą sfinalizować umowę przed początkiem nowego sezonu – mówi źródło bliskie klubowi. W trwającym sezonie Maguire rozegrał 20 meczów, zdobył dwie bramki i zanotował jedną asystę. Dzięki niemu defensywa Czerwonych Diabłów pozostaje solidna i pewna siebie.

Maguire trafił do Manchesteru United w 2019 roku z Leicester City za 87 milionów euro, stając się wówczas najdroższym obrońcą na świecie. Decyzja o przedłużeniu kontraktu 33-latka będzie sygnałem dla drużyny, że Manchester United stawia na stabilność.