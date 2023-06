IMAGO / Jan Huebner Na zdjęciu: Randal Kolo Muani

Manchester United musi latem pozyskać nowego napastnika

Czerwone Diabły były zainteresowane Kanem, ale transfer jest mało realny

Na celowniku United znaleźli się Kolo Muani i Goncalo Ramos

Manchester United szuka nowego napastnika

Manchester United poszukuje nowego napastnika. Czerwone Diabły przez wiele tygodni były zainteresowane Harrym Kanem, ale napastnik Tottenhamu najprawdopodobniej trafi do Realu Madryt. Ponadto Koguty nie były skore, by wzmacniać ligowego rywala. To sprawiło, że United muszą skupić się na innych celach.

Według Daily Mail Manchester United będzie pracował teraz nad transferami Kolo Muaniego z Eintrachtu Frankfurt i Goncalo Ramosa z Benfiki Lizbona. Obaj byli już w przeszłości łączeni z Czerwonymi Diabłami, jednak nie doszło do żadnych konkretnych rozmów obu stron.

Teraz ma się to zmienić, choć żaden z napastników nie będzie łatwym celem. Kolo Muani ma ważny kontrakt 2027 roku, a Eintracht nie jest skory do negocjacji. Ponadto Francuz jest wyceniany na minimum 60 mln euro. Natomiast Goncalo Ramos ma umowę tylko o rok krótszą, a jego wartość to około 40 mln euro. Portugalczyk ma jednak za sobą znakomity sezon, co może podbić jego cenę.

