Manchester United planuje wydać 60 mln euro na 18-latka

10:13, 8. grudnia 2025
Mateusz Bednarski
Źródło:  CaughtOffside

Manchester United intensywnie obserwuje Ayyouba Bouaddiego z Lille, a według „Foot Mercato” młody pomocnik stał się jednym z głównych celów Czerwonych Diabłów na lato.

Bouaddi jednym z kluczowych kandydatów do wzmocnienia Manchesteru United

Manchester United analizuje sytuację na rynku i coraz uważniej przygląda się Ayyoubie Bouaddiemu. Pomocnik ma zaledwie 18 lat, ale już wyróżnia się dojrzałością w grze. Potrafi występować jako głęboko ustawiony rozgrywający lub środkowy pomocnik. To profil, który idealnie wpisuje się w kierunek, jaki Czerwone Diabły obrały przy budowie zespołu.

Bouaddi przeszedł imponującą drogę. Do akademii Lille trafił w 2021 roku, a dziś jest podstawowym zawodnikiem w Ligue 1. Przez ostatnie dwa sezony rozwijał się błyskawicznie i stał się jednym z najbardziej obiecujących francuskich talentów.

Zainteresowanie United nie jest nowe, lecz w tym sezonie sprawa nabiera konkretów. Sztab pod wodzą Christophera Vivella uznał Bouaddiego za priorytetowe nazwisko do wzmocnienia środka pola latem. Władze klubu widzą w nim projekt na lata i możliwość podniesienia jakości drużyny w dłuższej perspektywie. Anglicy są gotowi zapłacić za 18-latka nawet 60 mln euro.

Przebudowa pomocy w United jest konieczna. Mainoo stoi przed niepewną przyszłością w klubie, bo Amorim nie widzi go w swojej koncepcji. Ugarte ma problemy z adaptacją w Premier League, a jego odejście wydaje się możliwe. Casemiro natomiast ma już za sobą najlepszy okres w karierze, a klub szuka następcy, który mógłby przejąć rolę lidera środka pola.

Bouaddi pasuje do tej układanki. Łączy ogromny potencjał z regularną grą na wysokim poziomie. Dla United byłby nie tylko wzmocnieniem, lecz także inwestycją w przyszłość. Ostateczne decyzje zapadną latem, ale Anglicy traktują ten kierunek wyjątkowo poważnie.

