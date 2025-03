Manchester United ma ambitny plan! Nie tylko Osimhen

Manchester United kreśli ambitne plany związane z letnim okienkiem. Jeśli pozwolą fundusze, na Old Trafford może trafić nawet dwóch nowych napastników.

Źródło: Give Me Sport

Dwóch nowych napastników? Manchester United się wzmocni

Manchester United podczas letniego okienka zamierza przeprowadzić prawdziwą rewolucję. Ruben Amorim nie jest zadowolony z sytuacji kadrowej i domaga się zawodników, którzy będą pasować do jego założeń taktycznych i stylu gry. Wiąże się to oczywiście z potencjalnymi odejściami – media sugerują, że nikt nie może być pewny przyszłości na Old Trafford. Wśród zawodników, którzy mogą zostać sprzedany, wymienia się nawet Alejandro Garnacho, Rasmusa Hojlunda i Bruno Fernandesa. Kto natomiast może zasilić szeregi angielskiego giganta?

Rozczarowująca postawa napastników sprawia, że wzmocnienie tej pozycji będzie jednym z priorytetów Czerwonych Diabłów. Napoli zostało poinformowane, że Manchester United chciałby sięgnąć latem po Victora Osimhena, który obecnie gra na wypożyczeniu w Galatasaray. Portal “Give Me Sport” sugeruje, że nie musi to być jedyny nowy napastnik na Old Trafford.

Wiele zależy od możliwości finansowych. Jeśli klub znajdzie odpowiednie fundusze, spróbuje wzmocnić ofensywę dwoma snajperami. Oprócz Osimhena, do drużyny mógłby trafić również Matheus Cunha. Trwająca kampania jest przełomowa dla 25-latka. Strzela jak na zaufanie i jest obiektem westchnień europejskich gigantów.

Kwota transferu Brazylijczyka mogłaby wynieść 75 milionów euro, bowiem taka jest klauzula wykupu w jego umowie z Wolverhampton. Napoli oczekuje z kolei za Osimhena ofert w okolicach 100 milionów euro.