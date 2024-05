fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Fernandes zostanie na Old Trafford

Manchester United szykuje się do kadrowej rewolucji. Zdecydowana większość piłkarzy może tego lata pożegnać się z Old Trafford. Za nietykalnego uważany jest natomiast Bruno Fernandes, łączony w ostatnich tygodniach z transferem. Portugalczyk ma być w najbliższym okienku priorytetem Saudyjczyków, którzy zamierzają sprowadzić kolejne gwiazdy światowego formatu i pracować nad poziomem sportowym oraz medialnością swojej ligi.

Media sugerują, że Al-Nassr byłoby w stanie zaoferować za Fernandeza nawet 100 milionów euro. Jak na te doniesienia reaguje Manchester United? Plan na przyszłość Portugalczyka pozostaje niezmienny – nie ma szans, aby latem miał on dołączyć do innego zespołu. Nieprzerwanie uważa się go za absolutnego lidera Czerwonych Diabłów.

Manchester United odrzuci latem wszystkie pojawiające się oferty. Sam Fernandes również nie naciska na zmianę klubu, akceptując tym samym wolę giganta z Old Trafford. Co więcej, być może niebawem ruszą rozmowy w sprawie przedłużenia wygasającej w 2026 roku umowy. Fernandes jest jednym z niewielu piłkarzy, którzy faktycznie w Manchesterze United prezentują swój najwyższy poziom. Jego zarobki znacząco odbiegają od tych, którzy są najlepiej opłacani, stąd plan na ich wyrównanie. Miałoby to skłonić Portugalczyka do pozostania w klubie na wiele lat.

