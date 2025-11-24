Manchester United zamierza przyspieszyć negocjacje ws. transferu Antoine Semenyo z Bournemouth. Czerwone Diabły są gotowe zaoferować zawodnikowi z Ghany jego ulubiony numer na koszulce - donosi "The Mirror".

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Antoine Semenyo wzmocni Manchester United?

Manchester United w poniedziałkowy wieczór rozegra swoje spotkanie ligowe. Przeciwnikiem Czerwonych Diabłów będzie Everton. Władze z Old Trafford natomiast przygotowują się już do zimowego okienka transferowego. Czerwone Diabły planują dokonać wielu wzmocnień, aby udanie zakończyć trwającą kampanię.

Od dłuższego czasu Manchester United wykazuje zainteresowanie Antoine Semenyo. Tymczasem najnowsze doniesienia w sprawie transferu gwiazdy Bournemouth na Old Trafford przekazuje „The Mirror”. Otóż Czerwone Diabły zamierzają przyspieszyć negocjacje, wdrażając w życie sprytny plan. Zamierzają bowiem dać zawodnikowi z Ghany numer 24 na koszulce, który jest jego ulubionym.

Manchester United musi się spieszyć z transferem Antoine’a Semenyo. Zawodnik z Ghany wzbudza bowiem olbrzymie zainteresowanie na rynku. Klauzula odstępnego w umowie skrzydłowego z Bournemouth wynosić będzie od stycznia 65 milionów funtów. Taką kwotę zatem trzeba będzie zapłacić za jego przeprowadzkę.

Antoine Semenyo w obecnym sezonie rozegrał 12 spotkań w koszulce Bournemouth. Zawodnik z Ghany może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem sześciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.