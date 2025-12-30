Man United może rozstać się z dwoma piłkarzami. Ligowy rywal zgłosił się do giganta

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Everton chce wypożyczyć zawodników Manchesteru United

Manchester United może pożegnać się w styczniowym oknie transferowym Kobbiego Mainoo oraz Joshuę Zirkzee, którzy nie mają pewnego miejsca w podstawowym składzie Rubena Amorim. Według portalu „The i Paper”, Everton zamierza aktywnie zabiegać o obu zawodników. The Toffees obecnie plasują się w środku tabeli Premier League i chcą jeszcze powalczyć o wyższe pozycje w lidze.

20-letni Mainoo jest wychowankiem akademii Czerwonych Diabłów. Pomocnik spędził w tym sezonie na boisku około 300 minut. W 12 meczach ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Anglik jest bacznie obserwowany przez SSC Napoli, które w ostatnich miesiącach chętnie sięga po zawodników z Premier League.

Everton widzi w Mainoo zawodnika, który mógłby wnieść energię i kreatywność do środka pola, a jednocześnie zdobyć cenne minuty w drugiej części ligowej kampanii. Z kolei 24-letni Zirkzee przyszedł na Old Trafford z dużymi oczekiwaniami, ale dotychczas nie zdołał ugruntować swojej pozycji w podstawowym składzie. Zirkzee ma też doświadczenie w Serie A, gdzie grał w barwach Parmy i Bolonii.

W bieżącym sezonie Holender strzelił jednego gola w 11 występach. Sukces Davida Moyesa w rozwijaniu młodych zawodników może działać na korzyść Evertonu. Wiele wskazuje na to, że przedstawiciele obu zawodników są otwarci na rozmowy, jeśli 62-letni Szkot zaoferuje im pewne miejsce w składzie.