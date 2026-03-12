Manchester United rozpoczął poszukiwania nowego defensora. Lista życzeń dopiero się tworzy, ale ma na niej znaleźć się ligowy rywal Czerwonych Diabłów. A chodzi o Murillo z Nottingham Forest - donosi "The i Paper".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Murillo na radarze Manchesteru United

Manchester United od miesięcy zmaga się z problemami zdrowotnymi w tyłach. W zasadzie każdy defensor w tym sezonie doznawał różnego rodzaju kontuzji. Czerwone Diabły mają świadomość, że w przypadku awansu do Ligi Mistrzów, ich kadra może nie być wystarczająco sprawna. Władze klubu zatem rozpoczęły poszukiwania nowych obrońców, którzy już latem będą mogli trafić na Old Trafford.

Pion sportowy Manchesteru United dopiero zaczął tworzyć listę zawodników, którzy mogliby wzmocnić zespół. Jak się okazuje, ujawniono już nazwisko jednego piłkarza, który na niej się znajdzie. Serwis „The i Paper” zdradził, że trop Czerwonych Diabłów prowadzi do ich ligowego rywala. Otóż w kręgu zainteresowań drużyny z Old Trafford znalazł się Murillo, który na co dzień reprezentuje barwy Nottingham Forest.

Brazylijski defensor był nie tak dawno łakomym kąskiem na rynku transferowym. Zawodnik był łączony zarówno z FC Barceloną jak i Realem Madryt. 23-latek jednak obecnie jest najbliżej pozostania w Premier League, gdzie radzi sobie doskonale. Czas pokaże, czy wychowanek Corinthians finalnie wzmocni Manchester United.

Murillo w obecnym sezonie rozegrał 30 spotkań w koszulce Nottingham Forest. Brazylijczyk zdołał nawet dwukrotnie wpisać się na listę strzelców. Jedno z tych trafień miało miejsce w rozgrywkach Premier League.