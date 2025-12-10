Manchester United już w styczniu może przeprowadzić hit transferowy. Jak się okazuje, Czerwone Diabły chcą aktywować klauzulę odstępnego w umowie Antoine'a Semenyo z Bournemouth - informuje "TEAMtalk".

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Antoine Semenyo zbliża się do Manchesteru United

Manchester United w obecnym sezonie ma problem z ustabilizowaniem formy. Podopiecznym Rubena Amorima zdarzają się świetne występy, ale i też kiepskie mecze. Czerwone Diabły mierzą się z tymi demonami, a władze klubu chcą jak najszybciej je zażegnać. Zespół z Old Trafford zatem planuje w zimowym okienku dokonać kilku wzmocnień.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje „TEAMtalk”. Od dobrych kilku tygodni z przeprowadzką na Old Trafford jest łączony Antoine Semenyo z Bournemouth. Jak się okazuje, skrzydłowy może rzeczywiście trafić pod skrzydła Rubena Amorima. Czerwone Diabły planują bowiem przeprowadzić ten transfer.

Wspomniane źródło zdradza, że Manchester United już w styczniu planuje aktywować klauzulę w umowie Antoine’a Semenyo z Bournemouth. Tym samym Czerwone Diabły będą musiały sięgnąć głęboko do portfela. Za zawodnika z Ghany trzeba bowiem zapłacić aż 65 milionów funtów. Zespół z Old Trafford chce uprzedzić konkurencję, ponieważ skrzydłowy wzbudza olbrzymie zainteresowanie na rynku.

Antoine Semenyo w trwającej kampanii rozegrał 15 spotkań w koszulce Bournemouth. Reprezentant Ghany zdołał zgromadzić na swoim koncie aż sześć trafień oraz trzy asysty. 25-latek zatem może się pochwalić bardzo dobrymi statystykami.