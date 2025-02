Manchester United może zaoszczędzić miliony! Dwa hitowe transfery za darmo?

Action Plus Sports/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United liczy na transfer Gomesa i Davida

Manchester United w tym sezonie radzi sobie bardzo, ale to bardzo słabo. Wiele wskazuje na to, że Czerwone Diabły zakończą obecne rozgrywki w Premier League na miejscu bardzo bliskim strefy spadkowej, co powoduje, że będzie to najprawdopodobniej najgorszy sezon Czerwonych Diabłów od wielu lat, a być może i dekad. To jednak jednocześnie oznacza, że w letnim okienku transferowym w klubie dojść może do kilku bardzo dużych ruchów kadrowych.

Według informacji przekazanych przez “Man United News”, Manchester United ma szansę na prawdziwy transferowy hit w letnim okienku transferowym. Wówczas na rynku pojawi się dwóch wartościowych piłkarzy, których Czerwone Diabły mogą pozyskać bez wydawania fortuny, co byłoby niezwykle istotne dla władz klubu. Jonathan David i Angel Gomes, gwiazdy Lille, staną się wolnymi piłkarzami, a tym samym ich transfer nie będzie wymagał opłaty. Manchester United rozważa skorzystanie z takiej okazji.

Jonathan David w tym sezonie ma na koncie 20 trafień w 35 meczach oraz dziewięć asyst. To czyni go jednym z najbardziej rozchwytywanych graczy w Europie. Obecnie 25-letni Kanadyjczyk wyceniany jest na 45 milionów euro. Z kolei Angel Gomes w 19 spotkaniach dwa razy trafił do siatki i raz zanotował asystę. Wycena Anglika to 25 milionów euro.

