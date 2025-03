Man United chce napastnika z Bundesligi. Na stole 80 mln euro

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Hugo Ekitike w kręgu zainteresowań Man United i Newcastle United

Manchester United pilnie poszukuje nowego napastnika, ponieważ duet Joshua Zirkzee – Rasmus Hojlund nie spełnił oczekiwań w tym sezonie Old Trafford. Z kolei Newcastle United dysponuje większym budżetem i rozgląda się za wzmocnieniami w ofensywie, zwłaszcza że Callum Wilson prawdopodobnie odejdzie, a Alexander Isak znajduje się na celowniku europejskich gigantów.

Według doniesień serwisu “GiveMeSport”, na radarze Czerwonych Diabłów oraz The Magpies znajduje się Hugo Ekitike. Napastnik rewelacyjnie spisuje się w barwach Eintrachtu Frankfurt, do którego dołączył na stałe z Paris Saint-Germain za niespełna 17 mln euro. W bieżącym sezonie Francuz strzelił 19 goli i dołożył 8 asyst w 39 meczach we wszystkich rozgrywkach.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Ekitike od momentu transferu do Frankfurtu odbudował swoją karierę. Jego świetne występy przyciągnęły uwagę czołowych klubów z całej Europy. Klub z Old Trafford chętnie widziałby 22-latka w swoich szeregach, jednak problemem może okazać się wygórowana cena. Eintracht żąda za byłego gracza PSG 80 milionów euro, co może zmusić Czerwone Diabły do poszukiwania tańszych alternatyw. Newcastle wydaje się być na lepszej pozycji w wyścigu o snajpera.