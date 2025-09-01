fot. News Images LTD Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Martinez chce do Manchesteru United. Już to powiedział

Manchester United od pewnego czasu pracował nad transferem nowego bramkarza. Wydawało się, że na Old Trafford trafi Senne Lammens, który będzie najpierw rezerwowym Andre Onany, a z biegiem miesięcy być może wskoczy do bramki. Ponownie pojawił się natomiast temat pozyskania Emiliano Martineza, z którym Czerwone Diabły były łączone na wcześniejszym etapie letniego okienka. Argentyńczyk dogadał już warunki współpracy z angielskim gigantem i poinformował włodarzy Aston Villi o zamiarach odejścia.

Martinez nie ma wątpliwości – chce kontynuować swoją karierę na Old Trafford. Teraz Manchester United wybiera między dwoma golkiperami. 32-latek to oczywiście opcja na teraz, ale nie da się pominąć faktu, że prezentuje znacznie wyższy poziom od Lammensa. W ostatnich latach był regularnie nagradzany, a w 2022 roku pomógł Argentynie w zdobyciu mistrzostwa świata.

Aston Villa też może pozyskać Lammensa, jeśli tylko Manchester United wybierze Martineza. Transfer nowego bramkarza nie przesądza o ewentualnym odejściu Onany. Klub potrzebuje rywala dla kameruńskiego golkipera, który nie spełnia oczekiwań.

Martinez rozegrał w tym sezonie tylko jedno spotkanie – w drugiej kolejce przeciwko Brentford. Opuścił niedzielny mecz z Crystal Palace, gdyż ważą się losy jego przyszłości w Aston Villi.