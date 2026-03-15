Man United chce wielki talent z Belgii. Ciekawy transfer na horyzoncie

17:19, 15. marca 2026
Paweł Wątorski
Manchester United śledzi utalentowanego pomocnika. Nathan De Cat z Anderlechtu Bruksela znalazł się na liście życzeń angielskiego giganta - poinformował portal FussballDaten.de.

Nathan De Cat łączony z Manchesterem United. 17-latek błyszczy w Anderlechcie

Manchester United po wygranej z Aston Villą (3:1) w hicie 30. kolejki Premier League umocnił się na trzeciej pozycji w tabeli. Za plecami Czerwonych Diabłów znajdują się m.in. piłkarze The Villans, Chelsea i Liverpoolu. Michael Carrick musi teraz zapewnić drużynie miejsce w Lidze Mistrzów, co jest celem na końcówkę sezonu.

Władze z Old Trafford wykazują także zainteresowanie wzmocnieniem środka pola i mają na oku belgijskiego pomocnika Nathana De Cata z Anderlechtu. Według doniesień serwisu FussballDaten.de, zawodnik może kosztować około 35 milionów euro podczas letniego okna transferowego. 17-letni Belg znajduje się również na radarze Tottenhamu Hotspur.

De Cat to defensywny pomocnik o dużym potencjale. Jego styl gry charakteryzuje się kontrolą środka pola, dokładnym kryciem rywali oraz spokojem przy budowaniu akcji. Przenosiny do Premier League byłyby dla niego ogromnym krokiem naprzód w karierze. Cena wywoławcza De Cata jest przystępna dla angielskich klubów, ale kluczowym aspektem pozostaje zapewnienie regularnej gry.

Utalentowany pomocnik ma obecnie kontrakt z Anderlechtem obowiązujący do czerwca 2027 roku. W bieżącym sezonie De Cat rozegrał 36 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobył trzy bramki i dorzucił pięć asyst. Serwis Transfermarkt.de wycenia zawodnika na 25 milionów euro. Pozostaje pytanie, który z klubów Premier League będzie w stanie przekonać Belga do transferu.

