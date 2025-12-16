Man United chce sprowadzić pomocnika. Możliwy transfer z La Liga

Manchester United chce wypożyczyć Conora Gallaghera z Atletico Madryt. Według "TEAMtalk", angielski pomocnik jest otwarty na przeprowadzkę do Premier League w styczniu.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Conor Gallagher może wrócić do Premier League

Manchester United zajmuje obecnie 6. miejsce w Premier League, zdobywając osiem punktów w czterech ostatnich spotkaniach. Sporą rozczarowaniem dla kibiców był ostatni mecz na Old Trafford z Bournemouth, który drużyna Rubena Amorima zremisowała (4:4) w 16. kolejce.

Od kilku tygodni Conor Gallagher jest łączony z odejściem z Atletico Madryt. Jak informuje „TEAMtalk”, 25-letni Anglik zmaga się z problemami z regularnymi występami w hiszpańskim klubie i może być zmuszony do zmiany otoczenia już w styczniu.

Sam zawodnik jest otwarty na opcję wypożyczenia podczas zimowego okna transferowego. Manchester United również rozważa taką możliwość. Gallagher dobrze zna realia Premier League i może od razu wnieść wpływ na grę drużyny. Wcześniej w Anglii reprezentował w barwy Chelsea.

Nie tylko Czerwone Diabły wykazują zainteresowanie zawodnikiem. Tottenham i Newcastle również śledzą sytuację pomocnika. Gallagher będzie chciał trafić do klubu, w którym nie tylko będzie mógł regularnie grać, ale także rywalizować na najwyższym poziomie.

W trwającym sezonie Gallagher rozegrał 23 spotkania, w których zdobył dwie bramki. Jego kontrakt z klubem ze stolicy Hiszpanii obowiązuje do czerwca 2029 roku. 22-krotny reprezentant kraju dołączył do Rojiblancos latem 2024 roku z The Blues za 42 mln euro.