Man United chce pozyskać pomocnika. Transferowy zwrot akcji

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Crystal Palace zaczyna rozmowy z Adamem Whartonem, komplikują się plany Manchesteru United

Manchester United kontynuuje dobrą serię w Premier League. Zespół Rubena Amorima nie przegrał pięciu kolejnych spotkań i zajmuje 7. miejsce w tabeli. Priorytetem Czerwonych Diabłów pozostaje awans do Ligi Mistrzów, a do osiągnięcia tego celu potrzebne są wzmocnienia, zwłaszcza w środkowej strefie boiska. Na liście życzeń znajdują się Conor Gallagher z Atletico Madryt oraz Angelo Stiller ze Stuttgartu.

Jak informuje Fabrizio Romano, w kręgu zainteresowań Manchesteru United znajduje się również Adam Wharton, jeden z najciekawszych młodych pomocników w Premier League. 21-latek imponuje formą w barwach Crystal Palace, a jego rozwój śledzą kluby z absolutnej czołówki. Już latem Amorim pytał o możliwość jego transferu, który szuka dynamicznego zawodnika potrafiącego kreować grę między liniami.

Teraz jednak w sprawie nastąpił zwrot akcji. Crystal Palace zamierza niebawem rozpocząć negocjacje w sprawie nowego kontraktu dla swojego zawodnika i zabezpieczyć jego przyszłość na Selhurst Park, choć obecna umowa obowiązuje do czerwca 2029 roku. Klub chce w ten sposób odstraszyć inne kluby i wysłać jasny sygnał, że Wharton nie jest na sprzedaż.

Sam piłkarz pozostaje spokojny wobec rosnących spekulacji i skupia się wyłącznie na grze. Wharton trafił do Palace w lutym 2024 roku z Blackburn Rovers i od pierwszych dni stał się jednym z liderów drużyny. Zachwyca dojrzałością, świetnym przeglądem pola i wysoką kulturą gry, dzięki czemu w błyskawicznym tempie znalazł się na radarze największych klubów ligi. W tym sezonie Anglik uzbierał 15 występów i zaliczył jedną asystę.