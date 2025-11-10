Man United poluje na dwóch pomocników. Gigant szykuje oferty

09:27, 10. listopada 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  GiveMeSport

Manchester United intensywnie szuka środkowego pomocnika. Według "GiveMeSport", Ruben Amorim zimą ruszy po Conora Gallaghera z Atletico Madryt i Angelo Stillera ze Stuttgartu.

Ruben Amorim
Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Conor Gallagher i Angelo Stiller przymierzani do Manchesteru United

Manchester United aktualnie zajmuje 7. miejsce w tabeli Premier League, a system wprowadzany przez Rubena Amorima zaczyna stopniowo przynosić efekty, choć nie bez problemów. Czerwone Diabły w ostatnich dwóch meczach zremisowały, ale od pięciu ligowych potyczek pozostają niepokonane.

Największe zastrzeżenia dotyczą środka pola, który wymaga natychmiastowych wzmocnień. W zimowym oknie transferowym klub z Old Trafford zamierza przygotować oferty za dwóch pomocników – Conora Gallaghera z Atletico Madryt oraz Angelo Stillera ze Stuttgartu.

Latem tego roku kierownictwo klubu skupiło się przede wszystkim na poprawie gry ofensywnej po rozczarowującym sezonie 2024/2025, w którym skuteczność w polu karnym pozostawiała wiele do życzenia. Klub sprowadził m.in. Matheusa Cunhę, Benjamina Sesko i Bryana Mbeumo.

Środkowy pomocnik jest teraz jednym z priorytetów transferowych, zwłaszcza że Ruben Amorim nie przepada za Kobbie Mainoo, a Manuel Ugarte często pojawia się tylko z ławki rezerwowych. Główną zaletą pozyskania Gallaghera jest fakt, że nie potrzebowałby on dużo czasu na adaptację. Anglik ma już bogate doświadczenie w Premier League, występując zarówno w Chelsea, jak i Crystal Palace, zanim przeniósł się do Hiszpanii.

Z kolei 24-letni Angelo Stiller przyciąga uwagę wielu europejskich klubów, w tym hiszpańskiego Realu Madryt, co dodatkowo podkreśla atrakcyjność jego potencjalnego transferu na Old Trafford. Defensywny pomocnik w trwającej kampanii zanotował pięć asyst i raz wpisał się na listę strzelców w 17 meczach.

