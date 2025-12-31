Man United chce portugalskiego pomocnika. Agent rozpoczął rozmowy

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Ruben Neves przymierzany do Manchesteru United

Manchester United zakończył 2025 rok na 6. miejscu w tabeli Premier League. W meczu 19. kolejki Czerwone Diabły straciły punkty na własnym boisku, remisując z Wolverhampton (1:1). Podział punktów był tym bardziej zaskakujący, że Wilki zajmują ostatnie miejsce w lidze, mając zaledwie trzy punkty. Ambicje klubu z Old Trafford są jednak wysokie, a celem jest powrót do Ligi Mistrzów.

Według informacji portalu „GiveMeSport”, angielski gigant przeprowadził już wstępne rozmowy z agentem Jorge Mendesem w sprawie Rubena Nevesa, który obecnie występuje w saudyjskim Al-Hilal. Defensywny pomocnik znajduje się także na radarze Juventusu Turyn oraz Atletico Madryt, które rozważają jego pozyskanie w styczniowym oknie transferowym.

Sam pomocnik jasno dał do zrozumienia swojemu obecnemu klubowi, że nie jest zainteresowany podpisaniem nowego kontraktu. Neves opuścił Premier League latem 2023 roku. W Anglii reprezentował barwy Wolverhampton, z którego odszedł za 55 milionów euro na Bliski Wschód. Najnowsze doniesienia wskazują, że Al-Hilal prawdopodobnie zażąda za niego około 15 milionów euro, co w kontekście jego umiejętności i doświadczenia może być wyjątkową okazją dla zainteresowanych klubów.

Niepewna sytuacja związana z przyszłością Casemiro i Kobbiego Mainoo, a także słaba forma Manuela Ugarte, zmusiły Manchester United do aktywnego poszukiwania nowego rozgrywającego. Neves w bieżącym sezonie rozegrał 17 meczów dla Al-Hilal, zdobywając pięć bramek.