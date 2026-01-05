Man United chce portugalski talent. Amorim zachwycony pomocnikiem

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Salvador Blopa na celowniku Manchesteru United

Manchester United zremisował dwa ostatnie spotkania w Premier League. Na Elland Road Czerwone Diabły podzieliły się punktami z Leeds United. Bramkę dla zespołu Rubena Amorima zdobył Matheus Cunha, który dołączył do klubu latem z Wolverhampton Wanderers. Władze klubu z Old Trafford poszukują młodych i perspektywicznych zawodników, którzy mogą stać się filarami drużyny w kolejnych latach.

Według doniesień „Daily Mail”, na radarze Manchesteru United znalazł się Salvador Blopa ze Sportingu Lizbona. Klub miał prowadzić wewnętrzne rozmowy na temat ewentualnego transferu 18-letniego portugalskiego talentu. Choć na razie nie doszło do żadnych konkretnych działań, zainteresowanie ma być efektem uważnej obserwacji zawodnika.

Blopa w bieżącym sezonie coraz śmielej wchodzi do składu portugalskiego giganta. W rozgrywkach Ligi Mistrzów pojawił się na boisku w dwóch spotkaniach, spędzając łącznie 15 minut. Natomiast w lidze portugalskiej zanotował już jeden występ. Jego odwaga w pojedynkach oraz dynamika zwróciły uwagę skautów z czerwonej części Manchesteru.

Dużym atutem młodego Portugalczyka jest uniwersalność. Może on występować zarówno jako klasyczny skrzydłowy, jak i na pozycji prawego obrońcy lub wahadłowego. Na ten moment nie wiadomo, czy zainteresowanie Manchesteru United przerodzi się w konkretne działania transferowe. Można jednak przypuszczać, że jeśli Blopa utrzyma obecne tempo rozwoju, jego nazwisko będzie coraz częściej pojawiać się w kontekście największych klubów.