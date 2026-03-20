Manchester United chce gwiazdę Newcastle. Howe stanowczo zareagował

Bruno Guimaraes jest łączony z transferem do Manchesteru United. Na plotki o odejściu kapitana Newcastle zareagował Eddie Howe. Cytowany przez ESPN, uznał to za brak szacunku.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Manchester United planuje duże zmiany w środku pola podczas letniego okna transferowego. Do zespołu ma dołączyć nowy pomocnik, co jest związane z odejściem Casemiro. Brazylijczyk według doniesień Reutersa poleca Czerwonym Diabłom transfer Bruno Guimaraesa. Źródło dodaje, że gwiazdor Newcastle jest przedmiotem trwających negocjacji, a kwota transakcji ma sięgnąć 69 mln funtów.

Na plotki transferowe dot. Guimaraesa zareagował Eddie Howe. Szkoleniowiec Newcastle, cytowany przez ESPN stanowczo odniósł się do obecnej sytuacji. Wyraził niezadowolenie, mówiąc, że informacje w mediach to brak szacunku dla kapitana The Magpies.

– Nawet nie wiem, jak na to odpowiedzieć. W zasadzie nie sądzę, żebym w ogóle powinien, bo to tylko strata mojej energii. Nie będę nieuprzejmy, bo to nie jest odpowiednie miejsce na takie rzeczy. Dla mnie to po prostu bezsensowna historia. Bruno Guimaraes jest naszym kapitanem i jest w pełni zaangażowany. W tej chwili ma kontuzję i skupia się wyłącznie na powrocie do formy – powiedział Eddie Howe.

– Dla mnie to nie jest moment, żeby o tym myśleć. Latem można takie historie trochę lepiej zrozumieć, bo wtedy otwarte jest okno transferowe. Mówienie, że nasz kapitan prowadzi rozmowy z innym klubem, jest przede wszystkim całkowitym brakiem szacunku wobec Bruno. On jest w pełni oddany temu klubowi – dodał w rozmowie z ESPN.

Bruno Guimaraes ma w tym sezonie 35 meczów, w których zdobył 9 goli i zanotował 7 asyst. Do Newcastle trafił w styczniu 2022 roku z Olympique Lyon za ok. 42 miliony euro. Obecnie leczy kontuzję uda i nie wiadomo, kiedy wróci na boisko.